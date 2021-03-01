دولة تحظر رحلات الطيران من والى 32 دولة

المستقلة /- أعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية، حظر رحلات الطيران من والى 32 دولة بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وبحسب ما نقلت وكالة انباء “فارس” عن المتحدث الرسمي للمنظمة، فإن القرار يأتي للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى ان القرار يمنع جميع المسافرين المتوجهين بشكل مباشر أو غير مباشر، من دخول ايران، من الذين أقاموا كحد اقصى 14 يوما وأكثر من 4 ساعات في الدول الـ 32 التي شملها القرار، ومنها بريطانيا وجنوب افريقيا والارجنتين والبرازيل والاكوادور.

الى ذلك، سجلت ايران 93 وفاة و8010 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

 

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