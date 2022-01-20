دولة القانون ينفي فكرة توزيع نواب الائتلاف على قوى الاطار التنسيقي

المستقلة /- نفى ائتلاف دولة القانون ، وجود طرح فكرة توزيع عدد من نواب الائتلاف على قوى الاطار التنسيقي كمخرج لحلحلة الازمة بين التيار والاطار , مؤكدا ان ائتلاف دولة القانون متماسك ومازال احد اقطاب الاطار الأساسية.

وقال النائب عن الائتلاف ضرغام المالكي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس ، ان ” ائتلاف دولة القانون يمثل القوة الأساسية داخل الاطار لما يمتلكه من عدد المقاعد النيابية التي وصلت الى 35 مقعد بعد ان انظم اليه مقعدين من الأقليات”، نافيا ان “تكون هناك فكرة لتوزيع عدد من نواب دولة القانون على بقية قوى الاطار التنسيقي كمخرج لحلحلة الازمة بين الاطار والتيار”.

وأضاف المالكي، ان ” ائتلاف دولة القانون متماسك ومنظم تحت خيمة الاطار التنسيقي”، مؤكدا أن “قوى الاطار متماسكة ايضا ولايوجد أي انسحاب او تحالف احد من قواه خارج الاطار”.

وأشار الى ان “قوى الاطار التنسيقي بما فيها ائتلاف دولة القانون مستمرة في حوارتها مع التيار الصدري ولا يهمها ان تكون الحكومة المقبلة اغلبية وطنية او توافقية لكن بشرط ان يتوافق الجميع ” .

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