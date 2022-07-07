دولة القانون ينفي ترشيح مصطفى الكاظمي لولاية ثانية

المستقلة /- اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، عدم صحة الانباء التي تحدثت عن طرح الاطار التنسيقي مجموعة أسماء من بينها مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة.

وقال الحيدري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “بعض الأسماء تطرح داخل الكتل السياسية وكذلك فأن بعض المحللين يطرحون عن طريق التخمين بعض الأسماء على انها مرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل، الا ان هذا الامر غير صحيح ولم يتم ترشح أي أسماء لرئاسة الحكومة المقبلة”.

وأضاف ان “هناك من يطرح اسم الكاظمي على انه مرشح لرئاسة الوزراء باعتباره شخصية مقبولة صدرياً، الا ان ذلك غير صحيح ولم يقم الاطار التنسيقي بترشيح أي شخصية لهذا المنصب”.

وبين ان “معظم الكتل ومن بينها دولة القانون ترفض بشكل قاطع تجديد الولاية لمصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، وكذلك فأن الحديث عن ترشح المالكي والعامري والسوداني لهذا المنصب فهو ايضاً عارٍ عن الصحة”.

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