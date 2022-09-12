دولة القانون يرفض ادانة الكربلائي بعد اساءته للصحابة

المستقلة/- اعرب النائب عن ائنلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، اليوم الاثنين، عن رفضه لبيان رئيس لجنة الاوقاف الذي ادان ما قام به الرادود باسم الكربلائي من اساءة لصحابة الرسول في احدى قصائده.

وقال الصيهود الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاوقاف والعشائر النيابية “في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا العزيز والاوضاع الامنية غير المستقرة نلاحظ هناك ايادي خفية تقف وراءها جهات غير معلومة تريد بث الفتنة وزعزعة السلم الاهلي والمجتمعي بين ابناء البلد من خلال نشر مقطع فديو للرادود ( باسم الكربلائي) مع سيل من التهم والسب والقذف ومحاولتهم الهاء الرأي العام واعادة تدوير الخلافات المذهبية مرة اخرى”.

وبرر موقفه بأن “القصيدة اشارت بشكلٍ وأضح الى معاوية ويزيد وتلك الزمرة الطاغية التي حملت وأعدت الجيوش لقتل الامام الحسين وعياله واصحابه عليهم السلام وهي فعلا لا تمت الى الصحابة بشئ انما هي عصابة طاغية”

واشار الى “ان القصيدة مر عليها اكثر من ستة اشهر” متسائلا “لماذا هذا التوقيت بالنشر وخاصة مع قرب الزيارة الأربعينية فهنا نسجل علامات استفهام كثيرة”

واعتبر الصيهود الموضوع “لا يستحق تسليط الضوء عليه واعطاءه اكثر من استحقاقه وذلك لانه لم يصدر من جهة او مؤسسة دينية رسمية ولا شخص مسوؤل”.

واضاف “كما ان لجنة الاوقاف والعشائر النيابية شأنها كشأن اللجان النيابية الأخرى بخصوص البيانات التي تصدر منها فانها تعرض على كافة اعضاء اللجنة فاذا تم الاتفاق عليه يتم نشره واذا لم يتم الاتفاق عليه فانه يعبر عن راي شخصي لاي عضو من اعضاء اللجنة”، معتبرا “البيان الذي تم تداوله في وسائل الاعلام لايعبر عن وجهة لجنة الاوقاف انما يعبر عن وجهة نظر كاتبه وهي مسالة طبيعية كعمل برلماني”.

وكانت القصيدة التي رددها الرادود باسم الكربلائي في احدى المجالس كما تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي قد اثارت ردود فعل مستنكرة بسبب ما فيها من اشارات طائفية تناولت صحابة النبي محمد بالاساءة، فيما اعتبرها احرون حقيقة تاريخية تستند الى ايمانهم الديني، ما اعاد الجدل الطائفي الى ساحة مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت لجنة الاوقاف والعشائر النيابية قد ادانت بشدة ما تفوه به الرادود ( باسم الكربلائي) وسبه لصحابة النبي(ص) .

وقالت في بيان انها “تشجب باشد العبارات واقساها اليوم الاحد ما صدر في أحد المجالس الحسينية على لسان الرادود ( باسم الكربلائي) وتجرئه بالتهجم على اصحاب النبي (ص) وتشبيههم بمفردات لا يمكن السكوت عليها لإنها تثير الفتن والنعرات الطائفية بين ابناء البلد الواحد”

وأضاف البيان “اننا في هذه الايام المؤلمة للمسلمين الا وهي ذكرى استشهاد سبط الرسول الحسين عليه السلام حامل لواء الاصلاح والوحدة الإسلامية والذي ضحى بنفسه واهل بيته من اجل رفعة الاسلام ووحدته لذا حريا بنا ان يكون لنا درسًا وسراجا منيرًا نستضيء به ولا تكون هذه المجالس الحسينية مادة لبث الخلافات بين المذاهب”.

وطالبت اللجنة ديوان الوقف الشيعي بتحمل مسؤليته القانونية والشرعية بالتدخل السريع لايقاف مثل هذه التجاوزات التي تحدث بين الحين والاخر والتي تسعى لتكريس الفرقة والانقسام وتعميق هوة الخلافات الطائفية بين المسلمين ومتابعة تلك المجالس وحثهم على وحدة الصف .