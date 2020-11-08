دولة القانون يبلغ الحلبوسي بتأييده الحراك لاقالته

المستقلة .. أكد مصدر مطلع أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي قرر تأييد طلب الجبهة العراقية بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر المصدر أن الائتلاف ابلغ الحلبوسي بشكل رسمي موقفه من الحراك الدائر لاقالته.

وأشار إلى ان دولة القانون ستقف بجانب الجبهة العراقية اذا تمكنت من جمع نصف اصوات النواب السنة في البرلمان .

وأعرب المصدر عن اعتقادهم بأن زعيم الحزب الديمقراطى الكردستاني مسعود بارزاني هو الآخر سيؤيد إقالة الحلبوسي اذا ما اتفق ممثلي المكون السني على ذلك وجمعوا الاصوات اللازمة لطرح الموضوع في البرلمان..

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