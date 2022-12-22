دولة القانون : محمد الحلبوسي اشترى طائرتين خاصتين

المستقلة/- كشف عضو ائتلاف دولة القانون خالد السراي، الخميس، عن قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشراء طائرتين خاصتين من اجل استخدمهما في تنقله الشخصي.

وقال السراي في حوار متلفز تابعته المستقلة، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اشترى طائرتين خاصتين موديل العام الجاري من اجل تنقله الشخصي وهما ملك له”.

واضاف ان “الطائرتين جاثمتين على ارض مطار اربيل والثانية في مطار بغداد ويتم استخدامها بشكل متكرر وعلى الحكومة فتح تحقيق بالتفاصيل والاستفسار عن تلك الأموال”.

واشار السراي الى ان “ماضي الحلبوسي معروف وهو رجل بسيط فمن اين اتى بتلك الاموال الطائلة وعليه الاجابة كون الفساد في حقبته وصل الى قلعة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر”.