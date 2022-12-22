دولة القانون : محمد الحلبوسي اشترى طائرتين خاصتين

المستقلة/- كشف عضو ائتلاف دولة القانون خالد السراي، الخميس، عن قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشراء طائرتين خاصتين من اجل استخدمهما في تنقله الشخصي.

وقال السراي في حوار متلفز تابعته المستقلة، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اشترى طائرتين خاصتين موديل العام الجاري من اجل تنقله الشخصي وهما ملك له”.

واضاف ان “الطائرتين جاثمتين على ارض مطار اربيل والثانية في مطار بغداد ويتم استخدامها بشكل متكرر وعلى الحكومة فتح تحقيق بالتفاصيل والاستفسار عن تلك الأموال”.

واشار السراي الى ان “ماضي الحلبوسي معروف وهو رجل بسيط فمن اين اتى بتلك الاموال الطائلة وعليه الاجابة كون الفساد في حقبته وصل الى قلعة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الرميحي يبدي رضاه على استعدادات البصرة لبطولة خليجي 25

اخبار العراق

العاصي : المكون العربي في كركوك لديه آلاف المغيبين في سجون الاقليم

اخبار العراق

التجارة : شراء 150 الف طن من القمح الامريكي والاسترالي

اخبار العراق

الزهيري : مبيعات مزاد العملة لا تتناسب مع كمية البضاعة المتداولة

اخبار العراق

سومو : معدل تصدير النفط بلغ أكثر من 3.4 ملايين برميل يوميا

اخبار العراق

الجبوري : الخلاف السني غايته الحصول على المناصب والاستهتار بالمال

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الرميحي يبدي رضاه على استعدادات البصرة لبطولة خليجي 25

اخبار العراق

العاصي : المكون العربي في كركوك لديه آلاف المغيبين في سجون الاقليم

اخبار العراق

الزهيري : مبيعات مزاد العملة لا تتناسب مع كمية البضاعة المتداولة

اخبار العراق

سومو : معدل تصدير النفط بلغ أكثر من 3.4 ملايين برميل يوميا

اخبار العراق

الجبوري : الخلاف السني غايته الحصول على المناصب والاستهتار بالمال

اخر الاخبار

المؤسس لشركة FTX يعترف بالذنب في التهم الموجهة له

الاخبار

النزاهة : 4 عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ بالمال العام في البصرة

الاخبار

النزاهة : 4 عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ بالمال العام في البصرة

اخبار السعودية

تقارير : نادي النصر السعودي قريبا سيعلن التعاقد مع رونالدو

اخبار العراق

نائب : 4 أسباب منها سياسية واقتصادية وراء تأخر انجاز الموازنة

اخر الاخبار

طقس العراق .. استمرار تساقط الامطار وانخفاض درجات الحرارة

اخبار العراق

مع استمرار ارتفاع النفط…ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار الاردن

السفيرة الامريكية تهنىء الحكومة العراقية على نجاح قمة بغداد

اخبار العراق

التربية النيابية.. دراسة لإدخال منهاج (علم الارض) لمرحلة الخامس العلمي

اخر الاخبار

اسهم تسلا تتراجع إلى أدنى مستوى جديد في 52 أسبوعاً

اخر الاخبار

كردستان.. بوادر انفراج الأزمة السياسية بين الاتحاد والديمقراطي

اخر الاخبار

لجنة.. ترامب لم يدفع ضريبة دخل في عامه الأخير من فترته الرئاسية