دولة القانون : لقاء العامري مع الصدر كان لمناقشة ترشيح رئيس الوزراء المقبل

المستقلة /- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي ، عن جانب من المباحثات التي جرت بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي مثل الاطار التنسيقي في اللقاء الأخير بالنجف الاشرف، مبينا أن الاجتماع ناقش احياء الاتفاق السابق بين الجانبين في 2018.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان ” لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري اول امس في الحنانة كان لاجل إعادة الاتفاق السابق بشان ترشيح رئيس الوزراء المقبل”، مبينا ان “الاتفاق يمنح الصدر تسمية رئيس الوزراء والاطار التنسيقي يملك حق الرفض في حال عدم الموافقة عليه من قبل الأخير”.

وأضاف ان “الحوار تضمن أيضا النقاش حول تطويق الازمة السياسية بين التيار والاطار”، مشيرا الى أن “العامري أكد للصدر ان الاطار التنسيقي يرفض ان يكون تابعا بل مشارك فعلي في تشكيل الحكومة”.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري التقى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في الحنانة مساء اول امس السبت، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من الجانبين بشأن طبيعة الحديث والحوار الذي جرى بينهما.