دولة القانون : لايمكن تشكيل الحكومة دون الاتفاق بين الاطار والتيار الصدري

المستقلة /- اكد الاطار التنسيقي عدم امكانية تشكيل الحكومة المقبلة دون الاتفاق بين الاطار والتيار الصدري.

وقال عضو الاطار النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف ، في تصريح صحفي تابعىه المستقلة :” لا يمكن لاي طرف ، سواء كان الاطار التنسيقي او التيار الصدري ، الذهاب بمفرده دون الآخر لتشكيل الحكومة المقبلة مطلقا ، حتى وان اتفق احد الطرفين مع الكتل الاخرى والنواب المستقلين “.

واشار مخيف الى :” ان اطلاق زعيم التيار الصدري مبادرته يوم امس ، التي اشار بها الى الذهاب نحو المعارضة الوطنية واعطاء مدة الـ 30 يوما ، لا تتعدى المناورة السياسية والضغط على الاطار التنسيقي “.