دولة القانون : حكومة الكاظمي تعتبر من أسوأ الحكومات في تاريخ العراق

المستقلة /- انتقدت اطراف سياسية إجراءات حكومة الكاظمي في مختلف المجالات، واصفة حكومته بأنها أسوأ حكومة في تاريخ العراق، معلنة في وقوفها ضد الإجراءات الحكومية التي من شأنها اضعاف كلمة القضاء.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد القدري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “قيام جهة حكومية بتهديد القضاء وتطويق احدى محاكمه يؤكد وجود مخطط لاستهداف القضاء ومحاولة لفرض الإرادة الحكومية على إرادته المستقلة”.

من جانب اخر، بين النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك ضرورة ملحة لاستدعاء رئيس حكومة تصريف الاعمال الى البرلمان من اجل محاسبته على الاعمال غير القانونية في حكومته”.

من جهة أخرى، اكد النائب عن كتلة صادقون محمد كريم في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “استخدام أساليب قسرية وترهيبية بحق اشخاص من دون عرضهم على القضاء يعد امراً مرفوضا ومخالفا للقانون، وهو ماينبغي الالتفات اليه إزاء ماتقوم به لجنة أبو رغيف التي تشكلت بأمر من الكاظمي”.

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