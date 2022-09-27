دولة القانون : جلسة البرلمان يمكن أن تعقد بشكل تداولي

المستقلة/- وصف ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، المشهد السياسي الحالي بـ”المعقد”، فيما أشار إلى أن جلسة مجلس النواب يمكن أن تعقد بشكل تداولي و”جس نبض”، مبينا أن تحالف السيادة يبحث عن “البقاء على دكة رئاسة البرلمان”.

القيادي في ائتلاف دولة القانون، محمد العكيلي، أشار في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إلى أن “المشهد مازال معقداً ولا يخلو من التعقيدات، إلا أن هناك هدوءاً سياسياً على مستوى (السوشيال ميديا) وهو هدوء جيد ويمكن أن يفتح نوافذ للحوار، لأن التيار الصدري لا يقبل بخطوة الحوار لحل المشكلات”.

وأضاف أن “جلسة مجلس النواب يمكن أن تعقد لكن بشكل تداولي وجس للنبض، ولربما فقط لم شتات البرلمان العراقي ليتهيأ لجلسة أخرى”.

ولفت إلى أن “تحالف السيادة يبحث فقط البقاء على دكة رئاسة البرلمان ويمكن أن يكون ذلك المطلب الوحيد للسيادة، أما الإطـار التنسيقي ففيه قوى سياسية متعددة وان هناك تبايناً في المواقف حسب طبيعة تلك القوى”.

وبين أن “هناك تفاهمات ربما ليست بالعلن، وهي ذات نتائج ومحصلة أفضل من اللقاءات العلنية التي تكون تحت ضغط الإعلان”.