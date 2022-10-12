دولة القانون ترحب بمرشح تسوية.. والحزبان الكورديان متمسكان بمرشحهما

المستقلة/- أكد الحزبين الكورديين الرئيسين اصرارهما على تقديم مرشحهما الى رئاسة الجمهورية، نافيين وجود أي اتفاق بشأن التقدم بمرشح تسوية في جلسة الخميس.

وأكد الاتحاد الوطني الكوردستاني ، اليوم الاربعاء، إن مرشحه الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح.

وقال المتحدث باسم الاتحاد سوران جمال طاهر في بيان “نوضح للجميع بأن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح”.

وأضاف “نريد أن نخدم الجميع ونكون حامي الدستور والحقوق القومية عن طريق منصب رئيس الجمهورية”.

بالمقابل أعربت كتلة دولة القانون النيابية عن ترحيبها بما وصفته “مبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الازمة السياسية” عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي .

وقالت الكتلة في بيان “إننا إذ نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لإستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غدا الخميس ، نؤكد دعمنا الكامل لهذه الخطوة وندعو الجميع الى التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لانهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلاقات خطيرة”..

غير أن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، امد اليوم الاربعاء، إن المعلومات المتداولة في المنصات الإعلامية حول سحب مرشح احد الحزبين الكرديين لرئاسة الجمهورية غير صحيحة.

وقال شيخ رؤوف في حديث نقلته صحيفة الجورنال، ” لا يوجد أي اتفاق بين الحزبيين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني حول مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية وكلا منا متمسك بمرشحه ولا يوجد أي تغييرات جديدة”.

وتابع، نحن ” متمسكون بمرشحنا رئيس الجمهورية الحالي، برهم صالح لمنحه الثقة ولاية جديدة، وكذلك الحزب الديمقراطي متمسك بمرشحه ريبر أحمد وكل ما يذكر في بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق بين الحزبين الكرديين غير حقيقي”.

وأضاف، أن “منصب رئيس الجمهورية هو من استحقاق الاتحاد الوطني ونحن لن نحيد عن ذلك”، مبينا أن “التسريبات الاخيرة غير صحيحة ونحن ماضون بالدخول لجلسة يوم غد الخميس بمرشحنا برهم صالح”.

كما نفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية.

وقالت رئيسة كتلة الديمقراطي فيان صبري في تعليق لإعلام الحزب، “لم يتم التوصل لغاية الآن إلى مرشح تسوية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني”.

وأضافت، “إلى الآن، لا يزال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب الرئيس، ريبر أحمد، والمناقشات مع جميع الأحزاب السياسية العراقية مستمرة”.