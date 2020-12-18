دولة القانون : الموازنة المسربة نقاطها “كارثية” ستؤدي الى “ضرر فادح”

المستقلة /…. قال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي إستغرابه من الاجرأت “الاصلاحية” التي تقوم بها الحكومة الاتحادية والتي طرحت من خلال نسخة الموازنة المسربة والتي تتضمن نقاط وصفها بأنها “كارثية” ستؤدي الى “ضرر فادح” يلحق بالعراقيين جميعا .

وقال النائب منصور البعيجي في بيان له وتلقته (المستقلة).. اليوم الجمعة انه “في حال ارسال قانون الموازنة بصيغتة المسربة فاننا لن نمرره داخل مجلس النواب ولن نكون سببا في معاقبة ابناء شعبنا بهذه الطريقة الكارثية تحت مسمى اصلاح الاقتصاد او اي مسمى اخر لان هذا الامر يعتبر دمار لابناء شعبنا”، على حد قوله .

واضاف ان “الوضع الحالي بالبلد لايتحمل هكذا اجرات خصوصا وان ابناء شعبنا ينتظرون الكثير من الحكومة في موازنة العام المقبل كاطلاق الدرجات الوضيفية ورواتب المحاضرين المجانيين وعودة المفسوخة عقودهم وتثبيت العقود لاان تقوم الحكومة بقطع الرواتب وامور اخرى ستؤدي لانهيار الوضع العام بالبلد” .

ودعا البعيجي “الحكومة الى ان تراجع نفسها وتقوم باجرات اكثر جدية خصوصا في موازنة العام المقبل قبل ان تقوم بارسالها الى البرلمان بصيغتها المسربة لاننا لن نمرر موازنة العام المقبل بهذه الصيغة ولن نقف بالضد من ابناء شعبنا مهما كان السبب” .

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خلال الايام القلائل ليتخطى 130 الف دينار لعملة فئة مئة دولار وهو ارتفاع غير مسبوق ولم تشهده اسواق العملة طيلة السنوات القليلة الماضية.

وتضمن المشروع احتساب سعر تصدير برميل النفط عند 42 دولاراً، بمعدل تصدير (3,250) مليون برميل بضمنها (250) ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان. (النهاية)