دولة القانون : الحوارات بين التيار والاطار تلوح بافق إيجابي لحلحة الازمة بينهما

المستقلة /- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , ان الحوارات بين التيار والاطار تلوح بافق إيجابي لحلحة الازمة السياسية بينهما وان الاتفاق قريب , مبينا أن تأجيل المحكمة الاتحادية بالنطق في شرعية الجلسة للخامس من الشهر الجاري فرصة سانحة ولابد من استغلالها .

وقال الحمامي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس , ان ” الحراك السياسي لحلحلة الازمة السياسية بين الاطار والتيار الصدري مستمرة ودون انقطاع ” , مبينا ان “الحوارات والتفاهماات بين التيار والاطار تلوح بافق إيجابي ” .

وأضاف ان ” تأجيل النطق في شرعية الجلسة للخامس من الشهر الجاري من قبل المحكمة الاتحادية فرصة سانحة ولابد من استغلالها لاستكمال التفاهم والوصول الى توافق والذهاب للجلسة المقبلة كتلة واحدة ” .

ان وكان الحمامي أكد في تصريح سابق، وجود انفراجة قريبة جدا بتوحد الاطار والتيار والدخول بكتلة واحدة الى مجلس النواب، فيما جدد رفضه التجديد لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.

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