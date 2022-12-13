دولة القانون : الحلبوسي يقوم بأثارة الفتنة والملفات لتمسك بمنصبه

المستقلة/- توقع عضو ائتلاف دولة القانون كاظم علي، قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باثارة المزيد من الملفات الطائفية بهدف الاستمرار بالمنصب وضمان عدم ازاحته من السلطة، لافتا الى ان هذه الشخصية تبحث اليوم عن حماية سياسية ودعم جماهيري.

وقال علي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الركون الى الطائفية من قبل بعض الساسة ماهي الا محاولة لتثبيت دعائم كراسيهم في السلطة خصوصا عندما يشعر احدهم بأن منصبه على وشك الزوال”.

واضاف ان “هناك كلام داخل البيت السني حول استبدال وطرح شخصيات بديلة للحلبوسي في السلطة، مادفع رئيس البرلمان الى المراهنة على الطائفية والدفع بها من اجل ضمان الحفاظ منصبه”.

وبين ان “حديث الحلبوسي والتطرق الى قربه من الاكراد ومسعود بارزاني يؤكد ان هذه الشخصية تبحث عن حماية سياسية وجماهيرية ايضا من خلال اللجوء الى الحديث الطائفي”، مستغربا صمت الحلبوسي طيلة فترة وجود الكاظمي في السلطة وعدم حديثه عن المناصب في بلدية المنصور والاعظمية والتوزيع الطائفي لها، وبالمحصلة فأن حديثه في الوقت الراهن يؤكد استشعاره الخطر الموجود على منصبه ومن المتوقع اثارته ملفات اخرى مشابهة”.

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