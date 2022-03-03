دولة القانون : الحكومة الكاظمي تقف الى جانب واشنطن وعقوباتها على موسكو

المستقلة /- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، ان الحكومة العراقية الحالية تقف الى جانب المحور الأميركي والعقوبات المفروضة الى روسيا.

وقال الحمامي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحروب التي تحدث في معظم الدول تؤثر على العالم بصورة عامة والعراق بشكل مباشر او غير مباشر، خصوصا لو كان هناك تعاقد او علاقات تجارية او تفاهمات مع الدول التي حدثت معها حروب”.

وأضاف ان “اميركا وباعتبارها تتواجد في العراق وفرضت عقوبات هي ومن معها من حلفاء، فأنها ستمنع العراق من مواصلة علاقاته مع روسيا خصوصا في الجانب التسليحي”.

وبين ان “العراق لديه علاقات مع الدول التي حدثت معها الحرب، خصوصا ان هناك تفاهمات حول الحبوب والقمح، في وقت تفكر فيه دول العالم بتأمين الخزين الاستراتيجي من الغذاء”.

وأوضح ان “الحكومة الحالية تقف الى جانب الإدارة الأميركية، وهذا الامر واضح للجميع وبالتالي فأنها ستكون الى جانب ماتفرضه اميركا وحلفائها من عقوبات على موسكو”.

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