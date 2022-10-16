دولة القانون : الاطار التنسيقي وضع في أولوياته التحقيق بملفات الكاظمي والخروق

المستقلة /- حذر عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، من هرب الكاظمي خارج البلاد بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى ان الاطار التنسيقي وضع في أولوياته التحقيق بملفات الكاظمي والخروق التي ارتكبها خلال فترة توليه السلطة.

وقال موات لـ /المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي كانت جزء من المعرقلات التي تسببت بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة التي تم حسم امرها الخميس الماضي”.

وأضاف ان “بعض الأطراف التي ناصرت الكاظمي في فترة توليه حكومة تصريف الاعمال، كان تحاول التستر على الأموال التي تم سرقتها عن طريق قانون الامن الغذائي”.

وبين ان “الخروق التي ارتكبتها حكومة الكاظمي قد تدفع رئيس الحكومة المنتهية ولايته الى الهرب والسفر خارج البلاد، خصوصا ان الكثير من الملفات مرتبطة بحكومته، مايحتم على الجهات المسؤولة ضمان عدم خروجه او مغادرته البلاد وفتح تحقيق بالخروق التي احدثتها حكومة الكاظمي”.

ولفت الى ان “من المرجح ان يعمل الكاظمي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، على الهرب خارج العراق”، موضحا ان “من أولويات الاطار التنسيقي تجاه الحكومة الجديدة هي منع سفر الحكومة المنتهية ولايتها لحين فتح ملفاتها والتحقيق بها”.

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