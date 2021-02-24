دولة أوروبية تفرض لبس كمامتين معًا

المستقلة /- سيضطر سكان التشيك إلى ارتداء كمامات طبية خاصة أو أقنعة النانو أو كمامتين طبيتين بشكل مزدوج في الأماكن المزدحمة اعتبارا من 25 فبراير، بحسب ما ذكره مسؤول في وزارة الصحة التشيكية.

وبحسب وزير الصحة التشيكي، جان بلاتني، “هذا الإجراء يرجع إلى انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا.. وسيتم تطبيق المتطلب الجديد، على وجه الخصوص، في المحلات التجارية والمستشفيات ووسائل النقل العام والمحطات”.

وأضاف بلاتني: “في كل هذه الأماكن، سيتعين على المواطنين ارتداء كمامة من نوع FFP2، أو قناع نانوي، أو كمامتين في نفس الوقت”.

وأضاف أن مجلس الوزراء لم ينظر بعد في موضوع التعويض النقدي للفئات الضعيفة اجتماعيا، إذ يقدّر الاقتصاديون أن هذه الكمامات، قد تتطلب 2000 كرونة (حوالي 93 دولارا) شهريا لعائلة مكونة من أربعة أفراد.

ويخشى الأطباء من أن الكثيرين، بسبب الوضع الاقتصادي والكلفة، سيستخدمون جهاز تنفس واحدة (كمامة واحدة) لفترة طويلة، مما سيحول ذلك عمليا إلى مصدر آخر وناقل للعدوى.

وفي جمهورية التشيك، تم إدخال نظام طوارئ، من الساعة 21:00 إلى الساعة 5.00 ، إذ يسري حظر التجول خلال هذه الفترة. وتم إغلاق ثلاث مقاطعات، اثنتان غرب البلاد، وأخرى شرقا، حيث يزداد عدد المرضى المصابين بـكورونا في هذه المقاطعات بشكل كبير.

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