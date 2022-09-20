ترقب عالمي لانطلاق دوري امم اوربا الخميس المقبل 22 سبتمبر

المستقلة /- تعود عجلة مسابقة دوري الأمم الأوروبية للدوران من جديد خلال فترة التوقف الدولى بشهر سبتمبر الجارى، وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من المسابقة بدءاً من الخميس المقبل 22 سبتمبر.

وتشهد منافسات دوري الأمم الأوروبية فى الجولة الخامسة العديد من المواجهات القوية، أبرزها مواجهة منتخبى إيطاليا وإنجلترا، وبولندا مع هولندا، وبلجيكا مع ويلز، وإسبانيا مع سويسرا.

 

الخميس 22 سبتمبر
منتخب كازاخستان × منتخب روسيا البيضاء – الساعة 5 عصرا

منتخب لاتفيا × منتخب مولدوفا – الساعة 7 مساء

منتخب فرنسا × منتخب النمسا –الساعة 9:45 مساء

منتخب بولندا × منتخب هولندا – الساعة 9:45 مساء

منتخب تركيا × منتخب لوكسمبورج – الساعة 9:45 مساء

منتخب سلوفاكيا × منتخب أذربيجان – الساعة 9:45 مساء

منتخب كرواتيا ×منتخب الدنمارك – الساعة 9:45 مساء

منتخب بلجيكا × منتخب ويلز– الساعة 9:45 مساء

 

الجمعة 23 سبتمبر
منتخب جورجيا × منتخب مقدونيا الشمالية – الساعة 7 مساء

منتخب البوسنة والهرسك × منتخب الجبل الأسود – الساعة 9:45 مساء

منتخب ألمانيا × منتخب المجر – الساعة 9:45 مساء

منتخب بلغاريا × منتخب جبل طارق – الساعة 9:45 مساء

منتخب إيطاليا × منتخب إنجلترا – الساعة 9:45 مساء

منتخب فنلندا × منتخب رومانيا – الساعة 9:45 مساء

 

السبت 24 سبتمبر
منتخب أيسلندا × منتخب روسيا – الساعة 4 عصرا

منتخب أرمينيا × منتخب أوكرانيا – الساعة 4 عصرا

منتخب سلوفينيا × منتخب النرويج – الساعة 7 مساء

منتخب أيرلندا الشمالية × منتخب كوسوفو – الساعة 7 مساء

منتخب قبرص × منتخب اليونان – الساعة 9:45 مساء

منتخب التشيك × منتخب البرتغال – الساعة 9:45 مساء

منتخب اسكتلندا × منتخب جمهورية أيرلندا – الساعة 9:45 مساء

منتخب إسبانيا × منتخب سويسرا – الساعة 9:45 مساء

منتخب صربيا × منتخب السويد – الساعة 9:45 مساء

 

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