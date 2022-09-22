دوري الأمم الأوروبية : منتخب فرنسا يستضيف نظيره النمساوي

المستقلة /- يستضيف منتخب فرنسا نظيره النمسا مساء اليوم الخميس، على ملعب “دو فرانس” ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

ويحتضن ملعب “دو فرانس” في العاصمة الفرنسية “باريس” مباراة فرنسا ضد النمسا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، في مساء اليوم الخميس \، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة Uefa.tv

ويبحث منتخب فرنسا عن فوزه الأول ، حيث إنه لم يحقق أي فوز منذ بداية النسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية، بعد أن خسر من الدنمارك في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل أمام النمسا في الجولة الثانية، ويتعادل ويخسر أمام كرواتيا في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب.
ويتذيل منتخب فرنسا جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد نقطتين فقط، وبفارق سبع نقاط عن منتخب الدنمارك متصدر ترتيب المجموعة.
وتأمل كتيبة ديدييه ديشامب التي توجت العام الماضي بلقب النسخة الثانية من المسابقة القارية تخطى عقبة النمسا، قبل رحلة محفوفة بالمخاطر أمام الدنمارك المتصدرة مع 9 نقاط بفارق نقطتين عن كرواتيا، مع واجب الفوز بالمباراتين كلتيهما لتفادي الهبوط من المستوي الأول.

ويحتاج منتخب فرنسا للفوز على النمسا بشدة، حتى لا يخاطر بالهبوط إلى المستوى الثاني في النسخة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية.

ويعاني ديشامب من مشاكل عدة، أبرزها كثرة الإصابات في صفوف منتخب بلاده على غرار كريم بنزيما المهاجم المخضرم، وبول بوجبا الذي ما زال في طور التعافي من جراحة في ركبته، ويسابق الزمن ليكون حاضراً قبل بدء مونديال قطر 2022.

ويتوقع أن يعتمد المدرب ديدييه ديشامب لى التشكيل التالي لمنتخب فرنسا:
حراسة المرمى: مايك مينيان
خط الدفاع: جوناثان كلاوس – رافاييل فاران – جول كوندي – فيرلان ميندي
خط الوسط: إدواردو كامافينجا – ماتيو جندوزي – أوريليان تشواميني
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي – كريستوفر نكونكو
على الجانب الآخر، يدخل منتخب النمسا، المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول، وفي رصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل وهزيمة، ويحتاج منتخب النمساوي إلى الفوز هو الآخر، من أجل ضمان الاستمرار في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية على حساب الديوك الفرنسية.

وتعتبر بطولة دوري الأمم الأوروبية بمثابة آخر استعداد قوي للمنتخبات الأوروبية قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر نوفمبر المقبل.

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