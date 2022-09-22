دوري الأمم الأوروبية : منتخب فرنسا يستضيف نظيره النمساوي
المستقلة /- يستضيف منتخب فرنسا نظيره النمسا مساء اليوم الخميس، على ملعب “دو فرانس” ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.
ويحتضن ملعب “دو فرانس” في العاصمة الفرنسية “باريس” مباراة فرنسا ضد النمسا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، في مساء اليوم الخميس \، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة Uefa.tv
ويحتاج منتخب فرنسا للفوز على النمسا بشدة، حتى لا يخاطر بالهبوط إلى المستوى الثاني في النسخة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية.
ويعاني ديشامب من مشاكل عدة، أبرزها كثرة الإصابات في صفوف منتخب بلاده على غرار كريم بنزيما المهاجم المخضرم، وبول بوجبا الذي ما زال في طور التعافي من جراحة في ركبته، ويسابق الزمن ليكون حاضراً قبل بدء مونديال قطر 2022.
وتعتبر بطولة دوري الأمم الأوروبية بمثابة آخر استعداد قوي للمنتخبات الأوروبية قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر نوفمبر المقبل.
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