دوري الأمم الأوروبية.. منتخب إسبانيا يحل ضيفاً على نظيره التشيكي

المستقلة /- يحل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضيفاً على نظيره التشيكي مساء اليوم، الأحد، بملعب جينيف، فى ثانى جولات المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة التشيك ضد إسبانيا

تقام مباراة منتخب التشيك ضد إسبانيا، فى مساء اليوم الأحد الموافق 5-6-2022 فى الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية للموسم الجاري، على ملعب جينيف.

ويسعى منتخب التشيك لمواصلة الانتصارات وصدارة المجموعة بعدما فاز على سويسرا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب “إدين أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب إسبانيا مباراته ضد التشيك بهدف الانتصار وتحقيق الفوز الأول فى البطولة هذه النسخة، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام نظيره البرتغال.

وتصدر منتخب التشيك ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط مستفيداً من تعادل إسبانيا ضد البرتغال، وتواجد الماتدور الإسباني في المركز الثاني لى برصيد نقطة واحدة، بينما تواجد منتخب البرتغال في المركز الثالث بالرصيد ذاته،بينما حل فريق سويسرا في المركز الرابع والأخير.
من جهته، اعترف لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنه عانى بسبب العودة القوية للبرتغال والتي كادت تتسبب فى ضياع نقاط اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب “بينيتو فيامارين” بمدينة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية للمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويقدم منتخب الماتادور الإسباني مستويات جيدة تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي خلال الفترة الماضية، ونفس الحال للمنتخب التشيكي، الذي يقدم هو الآخر مستويات رائعة.

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