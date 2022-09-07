دوري ابطال اوربا.. ليفربول يحل ضيفاً ثقيلاً على نابولي الإيطالي

المستقلة /- يحل نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على نابولي الإيطالي، في مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “دييجو أرماندو مارادونا” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 1 بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

نابولي ضد ليفربول

يدخل أصحاب الأرض مباراة اليوم وهو يقدم مستويات متميزة في الدوري الايطالي حيث يحل في المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 11 نقطة مستفيداً من فوز صعب خارج الأرض على حساب لاتسيو في الجولة الخامسة من بطولة الكالتشيو.

بينما يأمل نادي ليفربول في تصحيح مساره المتذبذب منذ بداية الموسم الحالي خاصة بعد التعادل في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام ايفرتون في ديربي الميرسيسايد تواجده بالمركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج.

وتأكد غياب هندرسون قائد ليفربول عن مباراة اليوم بعد التأكد من حاجته الى 3 أسابيع للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة نيوكاسل في الجولة الخامسة من البريميرليج.

نابولي ضد ليفربول

وعلى المستوى الفردي يأمل الدولي المصري محمد صلاح في مواصلة سجله التهديفي القوي في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول خلال الموسم الحالي.

وخاض محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا 71 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء بازل السويسري أو تشيلسي، وروما وليفربول.

ونجح محمد صلاح خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا في تسجيل 40 هدفاً متضمنة أهدافا في الدور التمهيدى للمسابقة الأوروبية والتي يبلغ عددها 4 أهداف،وصناعة 13 بإجمالي 49 مساهمة تهديفية.

نابولي ضد ليفربول

وتاريخياً التقى نادي نابولي نظيره نابولي في 6 مواجهات أوروبية رسمية بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، و2 في الدوري الأوروبي.

واقتسم الفريقين نتيجة مبارياتهما في البطولات الأوروبية، حيث نجح نابولي في الفوز بمباراتين والتعادل في مثلها وخسارة اثنتين أيضاً، وسجل لاعبو الريدز 5 أهداف، مقابل خمسة أيضاً لصالح أصحاب الأرض.

والتقى ليفربول ونابولي 4 مرات في دوري أبطال أوروبا ، وفاز نابولي مرتين ، وفاز ليفربول بمباراة واحد ، وانتهى التعادل بينهما بمباراة.

وسجل نابولي 4 أهداف في 4 مباريات ضد ليفربول فيما سجل ليفربول هدفين في مرمى نابولي.