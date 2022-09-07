دوري ابطال اوربا.. انتر ميلان يستضيف بايرن ميونخ الالماني

المستقلة /- يستدرج فريق انتر ميلان الإيطالي نظيره بايرن ميونخ الألماني في مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “سان سيرو” ضمن منافسات الجولة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل انتر ميلان المباراة بعد خسارة قاسية أمام غريمه اللدود ميلان بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الايطالي ، والتي دفعته للتواجد بالمركز الثامن في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 9 نقاط.

بينما يحل بايرن ميونخ ضيفاً وهو بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 11 نقطة بعد التعادل مع يونيون برلين بنتيجة 1-1 في الجولة الخامسة من البوندزليجا.

ويعول جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ على نجمه السنغالي الدولي ساديو ماني المنتقل حديثاً من فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتاريخيا التقى فريقا انتر ميلان ضد بايرن ميونخ في 7 مواجهات قبل مباراة اليوم، فاز فيها أصحاب الأرض 3 مرات ومثلها للفريق البافاري وتعادل الثنائي في واحدة.

وسجل نادي بايرن ميونخ 9 أهداف في مرمى خصم مباراة اليوم بينما سجل انتر ميلان نفس عدد الأهداف ما يجعل اللقاء خارج التوقعات.

وفي دوري ابطال أوروبا التقى الفريقين نجح بايرن ميونخ في الفوز خلال مباراتين مقابل نفس العديد لصالح انتر ميلان الايطالي، والتعادل في مواجهة واحدة، وسجل البافاري 6 أهداف بينما أحرز أصحاب الأرض نفس عدد من الأهداف.

وشهدت مباريات الفريقين في البطولات الأوروبية عدم فوز أي منهما على أرضه ووسط جماهيره مطلقاً، حيث تميل الكفة للضيوف دائماً في المواجهات التي تجمعهما.

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