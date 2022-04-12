دوري ابطال اوربا.. اليوم قمة نارية بين ريال مدريد وتشيلسي الانكليزي

المستقلة /- يحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد، قمة نارية تجمع بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

وتمكن فريق ريال مدريد من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره تشيلسي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي بفضل هاتريك من نجمه الفرنسي كريم بنزيما، وهذا الفوز كان الأول في التاريخ الذي يحققه ريال مدريد على تشيلسي في جميع المسابقات، ليكسر بذلك “الملكي” عقدة “البلوز” التي استمرت لخمس مباريات سابقة.

وسبق وأن تواجه تشيلسي ضد ريال مدريد في ست مباريات، حقق “البلوز” الفوز في ثلاث مباريات، فيما حسم التعادل مباراتين، وفاز ريال مدريد مرة واحدة.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، أما تشيلسي، فيحتاج إلى الفوز بفارق هدفين لتعديل الكفة وفرض أشواط إضافية، أو الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل تخطي عقبة النادي الملكي والعبور إلى المربع الذهبي.

ويعود فريق ريال مدريد إلي منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق فوزًا مثيرًا على خيتافي بثنائية نظيفة وعزز صدارته للدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، في المقابل حقق تشيلسي فوزًا معنويًا على ساوثهامبتون بنصف دستة أهداف في الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ريال مدريد.

من المتوقع أن يعتمد ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي: تيبو كورتوا/ ناتشو – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – داني كارباخال/ لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس/ فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – فيديريكو فالفيردي.

في المقابل، من المتوقع أن يدخل تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل المباراة بالتشكيل التالي: إدوارد ميندي/ أندرياس كريستنسن – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر/ ريس جيمس – نجولو كانتي – جورجينيو – ماركوس ألونسو/ ميسون ماونت/ كاي هافيرتز – تيمو فيرنر.