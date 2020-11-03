دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يذل أتالانتا بخماسية

(المستقلة) اكتسح ليفربول مضيفه أتالانتا بخماسية دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ليفربول كل من ديوجو جوتا (هاتريك) في الدقائق 16 و33 و54، ومحمد صلاح في الدقيقة 47، وساديو ماني في الدقيقة 49.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، محققا العلامة الكاملة، ليعزز صدارته للمجموعة.

في المقابل تجمد رصيد أتالانتا عند 4 نقاط، ليقتسم الوصافة مع أياكس.

يذكر أن ليفربول حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا.