دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على نظيره بنفيكا البرتغالي

المستقلة/- يحل فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره بنفيكا البرتغالي على ملعب “النور” في مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي يجمعهما ضد منافسات دور الذهاب لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة بعضهما البعض.

بنفيكا ضد ليفربول

وتقام مباراة الإياب بين بنفيكا وليفربول على ملعب “أنفيلد” يوم الأربعاء من شهر إبريل، الموافق 13 من الشهر ذاته، ليتحدد الفريق المتأهل إلي الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق ليفربول إلي دور الثمانية بعد أن تخطي عقبة فريق إنتر ميلان الإيطالي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، وخسارة الريدز في مواجهة الإياب لم تكن عائق في صعود ليفربول للدور ربع نهائي.

بينما تأهل بنفيكا إلي الدور ربع النهائي من البطولة القارية. بعد الفوز على فريق أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تعادل الفريقين ذهاباً في لشبونة بهدفين لكل فريق، بينما إنتهت مباراة الإياب بفوز بنفيكا بهدف دون رد.

مباراة بنفيكا وليفربول

ويسعى فريق بنفيكا لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده قبل مواجهه الإياب على أرض ملعب ستاد أنفيلد فى إنجلترا، ويدرك فريق بنفيكا مدى صعوبة مواجهه فريق ليفربول الذى يعتبر أبرز الفرق المرشحة للفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم

فى المقابل، يأمل فريق ليفربول فى تسهيل مهمته قبل مباراة الإياب خصوصا أن يورجن كلوب المدير الفنى للريدز يخطط لتحقيق ثنائية تاريخية هذا الموسم لفريقه بعدما بات فريقه ينافس بقوة على لقب بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم، وأيضا دورى أبطال أوروبا

أنباء سعيدة لمحمد صلاح

ويعتمد ليفربول على نجمه محمد صلاح وهو هداف الفريق فى بطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم لتحقيق هدفه المنشود.

وقبل المباراة، ذكرت وسائل الاعلام الانجليزية، ان محمد صلاح استقر على تجديد تعاقده مع الريدز بعقد سيجعله يستمر مع الفريق حتى نهاية مسيرته، بعد أن وافق على عرض ليفربول الاخير الذي يتقاضى من خلاله 400 ألف إسترليني أسبوعيا.

بشرة خير لرفاق محمد صلاح

ولعب ليفربول ضد بنفيكا في 10 مواجهات سابقة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 4 ولم يتعادل الفريقيان في أي مباراة، وسجل الريدز 19 هدفا واستقبل 11.

وتحمل مواجهة بنفيكا بشرة سعيدة لجماهير الريدز، فخلال مرتين واجه فيها ليفربول نادي بنفيكا بدوري الأبطال تمكن من التقدم وتحقيق اللقب موسم 1978 و 1984.

ووفقا للقرعة فإن الطريق إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، سيشهد منافسات شرسة، حيث إن من المنتظر أن يلتقي الفائز من ليفربول وبنفيكا مع الفائز من بايرن ميونخ وفياريال.