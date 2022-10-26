دوري أبطال أوروبا.. قمة نارية بين برشلونة وبايرن ميونخ الالماني

المستقلة/- تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب “كامب نو”، لمتابعة القمة المرتقبة بين برشلونة ضد بايرن ميونخ المقرر اقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل برشلونة صاحب الأرض والجمهور المباراة وهو موقف ضعيف للغاية في ترتيب المجموعة الثالثة بعدما احتل المركز 3 برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مثلها وخسارة مواجهتين، وتسجيل 8 أهداف وتلقي 7.

برشلونة ضد البايرن

بينما يحل بايرن ميونخ في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في المباريات الأربع الماضية وتسجيل 13 هدفاً وتلقي هدفين.

وتاريخياً التقى فريقا برشلونة ضد البايرن في 12 مباراة بالبطولات الأوروبية نجح بايرن ميونخ في الفوز خلال 9 لقاءات والتعادل في واحدة وخسارة 2 أمام البارسا.

وسجل نادي برشلونة 13 هدفاً مقابل 30 لصالح بايرن ميونخ الذي وضح التفوق التاريخي له أمام زعيم كتالونيا.

برشلونة ضد البايرن

وحسم نادي بايرن ميونخ القمة الماضية بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعبه ووسط جماهيره في أول ظهور للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمام فريقه السابق.

وعلى الصعيد الفردي يأمل روبرت ليفاندوفسكي في مواصلة صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا من خلال زيادة الغلة التهديفية أمام بايرن ميونخ والوصول الى مرمى البافاري في مباراة اليوم حيث استطاع تسجيل 5 أهداف حتى الآن خلال 4 مباريات.

وكلف الاتحاد الأوروبي “يويفا” الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة قمة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويساعد تايلور فى قمة الأبطال كل من آدم نون وجاري بيسويك كحكمين مساعدين، وروبيرت جونز كحكم رابع، فيما يتواجد ستوارت أتويل كحكم لتقنية الفيديو، ويعاونه ديفيد كوتي.

برشلونة ضد البايرن

ومن المقرر أن يخوض برشلونة المتوقع

حارس المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: – جول كوندي – إريك جارسيا – بالدي- كريستنسن.

خط الوسط: بيدري – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ديمبليي – ليفاندوفسكي – فاتي.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

حراسة المرمى: أولريتش.

خط الدفاع: بافارد ، أوباميكانو ، دي ليخت ، ديفيز.

خط الوسط: كيميش، جوريتزكا، موسيالا ، كومان.

خط الهجوم: ساديو ماني، جنابري.