دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يحل ضيفاً ثقيلا على إنتر ميلان الإيطالى

المستقلة /- يحل برشلونة الإسبانى ضيفاً ثقيلا على إنتر ميلان الإيطالى فى قمة نارية مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

موعد مباراة انتر ميلان ضد برشلونة

ويستضيف ملعب “جوزيبي مياتزا” فى مدينة ميلانو مباراة إنتر وبرشلونة فى الساعه العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث الذي يمتلك نفس النقاط، فيما يتصدر بايرن ميونخ الألماني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويتذيل فيكتوريا بلزن التشيكي الترتيب دون نقاط.

ويخوض الإنتر، المتوج باللقب ثلاث مرات آخرها عام 2010، مباراته ضد النادي الكاتالوني، صاحب خمسة ألقاب آخرها عام 2015، بمعنويات منخفضة بعدما مني إنتر بخسارته الثانية توالياً والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري والخامسة في عشر مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، عندما سقط أمام ضيفه روما 1-2 السبت الماضي على ملعب “جوزيبي مياتسا” في ميلانو.

ويسعى برشلونة للفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث لاعتلاء صدارة المجموعة وضمان خطف إحدى بطاقتى التأهل منتشيا بنتائجه القوية في الدوري الاسباني لمواصلة الانتصارات في المسابقة القارية.

بينما سيحاول إنتر ميلان استغلال الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار والقفز على أكتاف البارسا منافسه المباشر لتصدر المجموعة مبكرا لضمان الصعود لدور الـ 16.

وافتتح برشلونة مشواره في دور المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بفوز عريض على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5-1، قبل أن يخسر خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد.

بينما استهل الانتر مشواره في البطولة بأسوأ طريقة ممكنة، بالخسارة أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، لكنه فاز على فيكتوريا بلزن في المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على التشكيل التالي:

مارك أندريه تير شتيجن- جوردي ألبا – أندرياس كريستنسين – إريك جارسيا – أليكس بالدي -جافي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري- أنسو فاتي – روبرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي

بينما من المتوقع أن يعتمد المدرب سيموني إنزاجي مدرب إنتر على التشكيل التالي:

سمير هاندانوفيتش – ميلان شكرينيار – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني -دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – كريستيان أسلاني – هاكان تشالهان أوجلو – فيديريكو ديماركو- لاوتارو مارتينيز – إدين دجيكو.

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