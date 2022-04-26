دوري أبطال آسيا.. القوة الجوية يرفع شعار الفوز امام نظيره مومباي سيتي

المستقلة /-رفع القوة الجوية شعار الفوز في مباراة اليوم أمام نظيره مومباي سيتي الهندي، التي تقام في الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت العاصمة بغداد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم، على ملعب الملك فهد الدولي، لحسم التأهل إلى الدور الـ16.

في حين يلعب بالمجموعة ذاتها الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي.

وظهر الأزرق بصورة جيدة في اللقاء السابق أمام الجزيرة الإماراتي، وهو ما أعطى مؤشراً لقدرته على تحقيق الأفضل في مباراة اليوم، وهو الأمر الذي أكده المدرب حكيم شاكر في المؤتمر الصحفي بشأن إصرار اللاعبين على تقديم الأداء المثالي الذي يسهم بتحقيق الفوز والحصول على بطاقة الترشح إلى الدور الثاني، لاسيما ان الأوراق مكشوفة بين الفريقين اللذين التقيا في مرحلة الذهاب وانتهت المواجهة حينها بانتصار مومباي الهندي، وبالتالي فإن ممثل كرتنا ينظر لهذا اللقاء بطموح رد الاعتبار لخسارته السابقة.

من جانبه، يسعى الملاك التدريبي لكرة الصقور إلى وضع الطريقة التكتيكية المناسبة من أجل الوصول لشباك المنافس، من خلال تفعيل الناحية الهجومية وإيجاد الحلول في اللعب بأكثر من مهاجم، بجانب منح أدوار ومهام أكثر فعالية للاعبي الوسط والظهيرين في مساندة الجانب الهجومي، لاسيما أن الفريق يحتاج إلى الفوز وتسجيل الأهداف، مع انتظار نتائج أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى، بغية بلوغ المرحلة المقبلة.

وفي لقاء آخر لحساب المجموعة الثانية يلعب الشباب السعودي الذي ضمن التأهل كمتصدر أمام الجزيرة الإماراتي.

وستكون مهمة الفريق السعودي هي إنهاء دور المجموعات دون خسارة، بعد أن حسم تأهله منذ الجولة السابقة، عندما اكتسح مومباي الهندي بنتيجة (6 – 0)، وعلى الجانب الآخر فقد الجزيرة فرصة المنافسة رسمياً، وستكون مباراته بمثابة تحصيل حاصل له.

وحقق ممثل كرتنا فوزاً ثميناً في الجولة السابقة على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعاً رصيده إلى النقطة 7، محتلا وصافة المجموعة الثانية التي يتصدرها الشباب السعودي بـ13 نقطة، بينما يتواجد مومباي بالمرتبة الرابعة وله 4 نقاط بالتساوي مع الجزيرة صاحب المركز الثالث.