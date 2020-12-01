دورة عن التخطيط العمراني للمباني التراثية في كربلاء

دورة عن التخطيط العمراني للمباني التراثية في كربلاء

المستقلة..اقامت دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري دورة التخطيط العمراني للمباني التراثية وطرق التوثيق بأستخدام التقنيات الحديثة للمحاضرين علي غانم حسين رئيس قسم التدريب والتطوير الاثاري، و زين العابدين موسى جعفر التدريسي في جامعة كربلاء .

وشارك في الدورة ٣٠ متدربا من الموظفين في مفتشيه اثار وتراث كربلاء المقدسة وتستمر شهرا واحدا.

وقال مدير عام دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري قاسم طاهر السوداني ان الدورة تتناول عددا من المحاور منها مفهوم التخطيط الذي يهدف الى تقديم الحلول او بدائل الحلول للمشكلات الحاليه او المتوقعة للمواقع التراثية و انواع التخطيط وطراز الابنية والعناصر العمارية والزخرفية وماهي المواد المستخدمه في البناء.

وشرح عن تخطيط الاماكن الاثرية والتراثية الشاخصة لمدينة كربلاء المقدسة ومنها قصر الاخيضر وخان الربع وقصر شمعون وكنيسة القصير بالاضافه الى البيوت التراثية.

واكد السوداني ان الدورة ستتناول ايضا محور التوثيق وانواع التوثيق وطرق التوثيق بأستخدام التقنيات الحديثه ومقارنتها بالتقنيات القديمة بالاضافه الى استخدام افضل الطرق واحدثها في علم التوثيق.