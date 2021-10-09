دواي:  700مواطن في ميسان محرومون من الانتخابات بسبب عملهم

 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وجه محافظ ميسان علي دواي  السبت، رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حرمان عدد من العاملين بالشركات الاستثمارية الصينية في حقول الحلفاية وبزرگان من ابناء محافظة ميسان من المشاركة بالانتخابات ،مشيرا إلى أنهم  يعملون بنظام المناوبة ( الشفتات ) لعدة اشهر دون النزول الى مناطق سكناهم.

وقال دواي أن اكثر من 700 مواطن من العاملين في حقول النفط لم يسمح لهم بالنزول لغرض التصويت في الانتخابات بسبب اجراءات كورونا المتخذة من قبل الشركات الصينية وهذا يسبب حرمانهم من حقهم الدستوري في الانتخاب.

واقترح فتح مراكز للتصويت داخل الشركتين، او الموافقة على نزولهم للتصويت في مناطقهم ويطلب منهم الفحص عند عودتهم للعمل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

دواي:  700مواطن في ميسان محرومون من الانتخابات بسبب عملهم

اخر الاخبار

الحشد الشعبي يرفع حالة الانذار في صفوف قواته استعداداً للانتخابات

اخر الاخبار

اغلاق الحدود تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق

اخر الاخبار

عشية انتخابات.. انخفاض أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

اخر الاخبار

الرئيس العراقي يدعو لمشاركة كبيرة في انتخابات البرلمان غدا

اخر الاخبار

جمال سليمان يرقص بحالة سكر وانتقادات حادة لفعلته

اخر الاخبار

غضب عام بعد تخلي الفنانة “بلقيس” عن جنسيتها

اخر الاخبار

غضب عام بعد تخلي الفنانة “بلقيس” عن جنسيتها

اخبار العراق

توقف حركة الطيران العراقية بسبب الإنتخابات

اخبار العراق

شرطة كربلاء تعتقل مطلوب لأربعة محافظات بتهمة سرقة 9 سيارات

اخر الاخبار

حسين الجسمي يتبادل مشاعر المحبة لمصر في إحتفالية الماسة في القاهرة

اخر الاخبار

عيضة المنهالي يطلق “ما عنه صدود”

اخر الاخبار

الإنسان الضائع في متاهة الحضارة

اخر الاخبار

3 اصابات بحريق في بغداد

اخر الاخبار

تامر حسني عن حفل الاردن : من الاجمل في حياتي

اخر الاخبار

انقطاع الكهرباء بشكل كامل في لبنان

اخبار مصر

عائلة المنشد النقشبندي تتجه للقضاء