دواي:  700مواطن في ميسان محرومون من الانتخابات بسبب عملهم

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وجه محافظ ميسان علي دواي السبت، رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حرمان عدد من العاملين بالشركات الاستثمارية الصينية في حقول الحلفاية وبزرگان من ابناء محافظة ميسان من المشاركة بالانتخابات ،مشيرا إلى أنهم يعملون بنظام المناوبة ( الشفتات ) لعدة اشهر دون النزول الى مناطق سكناهم.

وقال دواي أن اكثر من 700 مواطن من العاملين في حقول النفط لم يسمح لهم بالنزول لغرض التصويت في الانتخابات بسبب اجراءات كورونا المتخذة من قبل الشركات الصينية وهذا يسبب حرمانهم من حقهم الدستوري في الانتخاب.

واقترح فتح مراكز للتصويت داخل الشركتين، او الموافقة على نزولهم للتصويت في مناطقهم ويطلب منهم الفحص عند عودتهم للعمل.