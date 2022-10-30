دواي يوقع اتفاقية التوامة مع مدينة اناديا البرتغالية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. وقع محافظ ميسان علي دواي اتفاقية تؤامة مع مدينه اناديا البرتغالية اثناء زيارته المدينة لتفعيل برنامج التوأمة والتعاون بين الجانبين والحث على الاستثمار في ميسان.

وقال بيان عن مكتب المحافظ تلقت (المسقلة) نسخة من ان دواي ترأس وفدا كبيرا من مديرية الصحة، وجامعة ميسان، ونقابة الأطباء، وممثل عن التربية، اضافة الى دوائر أخرى لزيارة مدينة أناديا البرتغالية.

واشار ال أن الزيارة تهدف الى استكمال تفعيل برنامج التوأمة واتفاق التعاون المشترك والخاص بتبادل الخبرات والتجارب بين محافظة ميسان ومدينة أناديا البرتغالية، مبينا ان الزيارة تتضمن وضع آليه للعمل والتعاون في مجالات (الصحة، والمجال العلمي والتربوي، والتعاون في المجال الرياضي، والمجال الثقافي، والسياحي كذلك التعاون في مجال البنى التحتية وتقديم الخدمات، والمجال الاقتصادي) .

واضاف تضمنت الزيارة برنامجاً مكثفاً للعمل حيث زار الوفد في اليوم الأول كل مِنْ جامعة (كومبرا البرتغالية) والتي هي واحدة من أقدم الجامعات العالمية وأقدم جامعة في البرتغال وواحدة من أكبر مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم، وزيارة معهد (الفنون التطبيقية في كومبرا) واللقاء مع رئيس الجامعة والمعهد والأساتذة في المؤسستين بغية تفعيل التعاون بين جامعة ميسان والمؤسستين المذكورتين.

وتابع كما بحث الوفد الحصول على بعثات وزمالات لأبناء محافظة ميسان مِن الطلبة وتفعيل برنامج الأستاذ الزائر والاستفادة من الخبرات التعليمية والعملية والتعاون في مجال الدراسات والبحوث العلمية وتوفير مناصب أكاديمية عليا للطلاب مِنْ أبناء محافظة ميسان .

ولفت البيان الى ان الوفد اطلع على تجارب المدينة البرتغالية، الناجحة مِنْ حيث التعليم والخدمات المقدمة للطلبة والمنشآت العمرانية .

واشار الى انه زيارة المنشآت الرياضية في محافظة أناديا ،بالإضافة إلى زيارة عيادات الطب الرياضي لغرض معالجة إصابات الرياضيين والاجتماع أيضاً بالكوادر البرتغالية المسؤولة عن إدارة هذه المرافق وحثهم على إقامة مثل هذه الأنشطة في محافظة ميسان والاستفادة مِنْ خبراتهم في الإدارة والبناء العمراني .

وزار اعضاء الوفد السفارة العراقية والتقوا السفير لمناقشة دعم ورعاية السفارة لمخرجات الزيارة وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب لغرض الاستثمار في محافظة ميسان، إضافة إلى تقديم الدعم في أنجاح اتفاق التوأمة مع محافظة أناديا البرتغالية .

والتقى الوفد في اليوم الاخير من الزيارة برئيس مجلس مدينة أناديا، وتم توقيع اتفاق التوأمة مع محافظة أناديا بحضور السفير العراقي في البرتغال، وبعد التوقيع أتجه الوفد لإكمال سلسلة زيارته إلى المنشآت الصناعية والمستشفيات في المدينة .