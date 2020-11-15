دواي يناقش مع وزير التخطيط حصة المحافظة من الاقتراض الاخير

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..ناقش محافظ ميسان علي دواي مع وزير التخطيط خالد بتال، اليوم الأحد، في مقر وزارة التخطيط جملة من المواضيع المهمة التي تهم المحافظة.

وقال بيان عن مكتب المحافظ ان دواي ناقش مع بتال  استحقاق محافظة ميسان من الاقتراض الأخير وتحويل تخصيصات المحافظة من القرض الأول والثاني الى تمويل مباشر دون اعتماد أسلوب ذريعة الأعمال المنجزة واعلان وأحالة المتبقي من مشاريع خطة تنمية الأقاليم والخطط الأخرى.

واوضح البيان الى مناقشة مواضيع مهمة اخرى تخص استحقاقات المحافظة دون ان يذكرها البيان، منوها الى أن دواي التقى بوكيل الوزارة الفني وعدد من المدراء العامين في وزارة التخطيط وتم التباحث معهم حول دعم محافظة ميسان وتبسيط الإجراءات من أجل النهوض بالواقع الخدمي في المحافظة .

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