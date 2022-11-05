دواي يناقش مع المالية والتخطيط استحقاقات محافظة ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ناقش محافظ ميسان علي دواي مع وزارة المالية والتخطيط استحقاقات المحافظة ودعم المشاريع الجديدة ضمن قانون الامن .

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته (المستقلة) ان محافظ ميسان زار وزارتي المالية والتخطيط لمتابعة استكمال اجراءات خطط المحافظة واطلاق تمويل تخصيصاتها وعدد من المواضيع المهمة الأخرى الخاصة بالمحافظة .

وبين ان زيارة وزارة المالية جاءت من أجل تمويل مشاريع ٢٠٢٢ الخاصة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مؤكدا بانه تمت الموافقة على تمويل نسبة ٥٠٪ من تخصيصات المحافظة لعام ٢٠٢٢ لغرض المباشرة بأطلاق إعلان المشاريع ولمختلف القطاعات والوحدات الادارية

واضاف كذلك مناقشة إطلاق رواتب العقود ضمن قرار ٣١٥ ، ومتابعة إنجاز المتبقي من تخصيصات البترو دولار التشغيلية لعام ٢٠٢١ .

و أوضح أن زيارة المحافظ لوزارة التخطيط “جاءت لمناقشة متطلبات تصاميم المدن الجديدة في المحافظة والاتفاق على عقد ورش عمل حولها في محافظة ميسان من قبل دائرة التنمية المحلية .

وأضاف تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات الخاصة باستكمال المصادقات على خطط المحافظة للمشاريع الجديدة المدرجة بموجب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والعمل على توفير ظروف أفضل للأسراع في تنفيذ وإنجاز تلك المشاريع، وكذلك متابعة اجراءات الذرع المنجزة للمشاريع المستمرة ضمن مشاريع تنمية الأقاليم والبترودولار للخطط السنوية السابقة.

ونقل عن دواي قوله أن خطط مشاريع محافظة ميسان لعام ٢٠٢٢ تتضمن مشاريع عديدة ومتنوعة ومهمة ولجميع القطاعات، منوها الى الاعلان خلال اليومين الماضيين عن أكثر من (١٠٠) مشروع وسيتم إعلان بقية المشاريع.

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