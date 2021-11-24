دواي يناقش مع التخطيط والجسور اكمال مشاريع محافظة ميسان وادراج اخرى

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. ناقش محافظ ميسان علي دواي في العاصمة بغداد ادراج مشاريع مع وزارة التخطيط واكمال مشاريع مع المديرية العامة للطرق والجسوروناقش معهم عددا من المواضيع المهمة الخاصة بالمحافظة .

وقال مكتب دواي في بيان ان المحافظ التقى وكيل وزير التخطيط الفني ماهر حماد جوهان وعددا من مديريات الوزارة، لمتابعة ادراج مشاريع جديدة لمحافظة ميسان ومتابعة إطلاق التخصيصات المالية للمحافظة واستحداث مكونات جديدة لمشاريع اخرى .

واضاف البيان ان المحافط زار المديرية العامة للطرق والجسور والتقى مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم كاظم ، مشيرا الى مناقشة موضوع استكمال مشروع السايد الثاني لطريق البتيرة وربطه بمدينة العمارة وتخصيص مبالغ لصيانة وتأهيل الجسر اليوغسلافي والطرق الخارجية،

واوضح بانه ناقش ايضا المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع والتأكيد على ضرورة الإسراع في حلها .