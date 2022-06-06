دواي يطالب بزيادة حصة ميسان من الكهرباء

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. ناقشت خلية الازمة في محافظة ميسان في اجتماع ترأسه المحافظ علي دواي سبل تحسين الطاقة الكهربائية في فصل الصيف.

وقال مكتب دواي ان الاجتماع ضم مدراء دوائر الكهرباء في المحافظة، وأقسام الصيانة والتشغيل والمراقبة والقابلوات، ومسؤول ورشة المحولات، إضافة الى المعاون الفني للمحافظ، وعضو لجنة الرأي والاستشارة، ومدير قسم ادارة مشاريع المحافظة، وشعبة المتابعة في مكتب المحافظ .

وأشار الى أن المجتمعين ناقشوا عددا من المواضيع والمشاكل المهمة الخاصة بالشبكات والتوزيع والنقل ومحطات الانتاج وأقسام الصيانات والطاقة المتاحة والطاقة المطلوبة والأعطال والمشاكل المتوقعة وسبل معالجتها والاستعدادات اللوجستية والفنية خلال فصل الصيف .

وذكر أن المحافظ وجه بمتابعة شكاوي المواطنين وإصلاح كافة أعطال المحطات وخطوط نقل الطاقة وبالسرعة الممكنة وبتوقيتات مناسبة تجنب المواطنين الانقطاعات المتكررة خلال فصل الصيف .

واضاف ان دواي وجه ايضا بالمتابعة مع وزارة الكهرباء والتأكيد عليها بضرورة زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية كون محافظة ميسان منتجة للطاقة الكهربائية والنفط وكذلك وجود الخط الإيراني الذي يدعم الإنتاج الوطني للطاقة، داعيا الوزارة مراعاة ظروف المحافظة الاستثنائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف .

الى ذلك وجه مديرية توزيع كهرباء ميسان بالمتابعة مع مديرية توزيع كهرباء الجنوب من اجل اكمال المشاريع التي هي بعهدتهم لأدخالها الخدمة وبصورة عاجلة ومنها المشاريع المهمة في الوقت الحالي كمحطة البتيرة ومحطة غرب العمارة ومغذي حي الرسالة وسرعة تجهيز المحافظة بعدد من المحولات متنوعة القدرة لتدارك الحاجة الماسة والطارئة في فصل الصيف.الاجتماع دعا الجميع للتعاون والتنسيق من اجل انجاز مامطلوب.