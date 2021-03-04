دواي يبحث مع وكيل وزير التربية ملف  المحاضرين المجانيين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحث محافظ ميسان علي دواي مع وكيل وزير التربية حسين صبري اللامي اليوم الخميس في مكتب الاخير ملفات تربوية تخص محافظة ميسان .

وقال بيان عن مكتب دواي ان المحافظ بحث الملفات التي تخص الجانب التربوي واهمها ملف المحاضرين المجانيين والمشاريع الوزارية المتلكئة بحضور النائبة منتهى الطليباوي.

و اكد ضرورة شمول جميع المحاضرين في محافظة ميسان ضمن التخصيص المالي لموازنة عام ٢٠٢١ للحاجة الماسة لخدماتهم ولسد النقص الحاصل في الكوادر التعليمية والتدريسية خصوصاً بعد انجاز عشرات المدارس من قبل المحافظة وافتتاحها لاستقبال الطلبة والتلاميذ .

وأشار أيضا الى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمديرية تربية ميسان والمشاكل والتحديات التي تواجهها، لايجاد الحلول اللازمة لها وللنهوض بالواقع التربوي في المحافظة.