دواي يبحث مع وكيل وزير التربية ملف  المحاضرين المجانيين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحث محافظ ميسان علي دواي مع وكيل وزير التربية حسين صبري اللامي اليوم الخميس  في مكتب الاخير ملفات تربوية تخص محافظة ميسان  .

وقال بيان عن مكتب دواي ان المحافظ  بحث الملفات التي تخص الجانب التربوي واهمها ملف المحاضرين المجانيين  والمشاريع الوزارية المتلكئة بحضور النائبة منتهى الطليباوي.

و اكد  ضرورة شمول جميع المحاضرين في محافظة ميسان ضمن التخصيص المالي لموازنة عام ٢٠٢١ للحاجة الماسة لخدماتهم ولسد النقص الحاصل في الكوادر التعليمية والتدريسية خصوصاً بعد انجاز عشرات المدارس من قبل المحافظة وافتتاحها لاستقبال الطلبة والتلاميذ .

وأشار أيضا الى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمديرية تربية ميسان والمشاكل والتحديات التي تواجهها، لايجاد الحلول اللازمة لها وللنهوض بالواقع التربوي في المحافظة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خسائر الذهب تتجاوز 15 دولار في ختام تعاملات الخميس

اخر الاخبار

بتهمة الاختلاس..الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

اخر الاخبار

كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الذهب؟

اخر الاخبار

أسعار النفط تقفز 5% مع قرار أوبك لإبقاء الإنتاج ثابتًا

اخر الاخبار

خلاف روسي سعودي حول انتاج النفط

اخر الاخبار

روسيا تضع لقاحات “سبوتنيك-في” بمتناول الاوربيين اعتبارا من حزيران

اخر الاخبار

انفجار نموذج من صاروخ سبيس إكس الفضائي بعد دقائق من هبوطه

اخر الاخبار

انفجار نموذج من صاروخ سبيس إكس الفضائي بعد دقائق من هبوطه

رياضية

بايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم هالاند

اخر الاخبار

زيارة بابا الفاتيكان الى إقليم كوردستان العراق… معاني مختصرة

اخبار مصر

 السيسي ناعيا اللواء كمال عامر : خير معلم وقائد

اخر الاخبار

الدبيبة يقدم تشكيلة حكومته لرئيس البرلمان الليبي

اخر الاخبار

السعودية: خفض الإنتاج ساهم في تسريع التوازن في سوق النفط

اخبار السعودية

تحذير عاجل من السعودية بشأن منتج يستخدم للوقاية من كورونا

اخر الاخبار

 السودان يبدأ تطعيم مواطنيه الأسبوع المقبل صد فيروس كورونا 

اخر الاخبار

البيتكوين تتراجع لأقل من 50 ألف دولار

اخر الاخبار

المغرب.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 أبريل