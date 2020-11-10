دواي يبحث مع وزير الثقافة اعادة القطع الأثرية الخاصة بميسان الى متحف المحافظة

دواي يبحث مع وزير الثقافة اعادة القطع الأثرية الخاصة بميسان الى متحف المحافظة

المستقلة /علي قاسم الكعبي/.. بحث محافظ ميسان علي دواي مع وزير الثقافة والسياحة حسن ناظم عبد، ومعاون مدير عام المتاحف، التنسيق بين محافظة ميسان وهيئة الآثار والتراث لاعادة القطع الاثرية الخاصة بالمحافظة و الموجودة بالمتحف الوطني العراقي .

وقال بيان عن مكتب المحافظ، اليوم الثلاثاء، ان الوزير ابدى تعاونه ودعمه للمحافظة في هذا المجال الذي يمثل احد الروافد الوطنية المهمة .

واشار الى مناقشة استكمال كافة التحضيرات استعداداً لعملية افتتاح متحف ميسان الحضاري الذي تم تنفيذه ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان ، موضحا ضرورة إن يكون هناك تعاون بين محافظة ميسان وإدارة هيئة الآثار والتراث لكون محافظة ميسان تحتوي على عدد كبير من المواقع الاثرية المهمة والتي تشكل تاريخ محافظة ميسان وحضارتها.

واوضح ان ميسان بحاجة إلى عمليات تنقيب واستخراج القطع الأثرية التي تعبر عن تاريخ العراق ومملكة ميسان

وقال دواي، حسب البيان، تم تزويد المتحف بالعارضات الخاصة بالعرض المَتحفي واكمال كافة الامور المتعلقة بأعادة القطع الأثرية التي ستعرض في المتحف، لافتا الى ان افتتاح المتحف سيكون دافعاً كبيراً للحركة السياحية في محافظة ميسان .

ونوه البيان الى إن محافظة ميسان هي التي تبنت موضوع بناء المتحف بعد تخصيصها للأرض وتشييد بناء عليها يليق بالمتحف الحضاري لمحافظتنا العريقة .