دواي في العاصمة للمطالبة بـ”حقوق” ميسان وسرعة انجاز المشاريع الوزارية 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ناقش محافظ مسيان علي دواي اثناء تواجده في العاصمة بغداد مع الوزراء والوكلاء حقوق المحافظة وتسريع انجاز المشاريع.

وقال مكتب المحافظ في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه إن دواي و ضمن منهاج عمله وحرصه على تذليل العقبات التي تواجه تقديم الخدمات لأبناء المحافظة التقى بوزيرة الأعمار والإسكان والبلديات العامة ووزير الموارد المائية ووكيل وزارة النفط ومدير عام الدائرة الفنية والنائب الثاني لشركة النفط الوطنية ويناقش معهم عدد من المواضيع المهمة الخاصة بالمحافظة.

واشار إلى انه ناقش مع الأعمار عددا من المواضيع المهمة منها إكمال انجاز مشروع ماء العمارة الموحد وحسم موضوع الموافقة على تعبيرة الخط الناقل في قاع نهر دجلة المتوقفة منذ حوالي شهرين في وزارة الموارد المائية.

وأضاف كذلك تمت مناقشة موضوع زيادة وتيرة العمل في مشروعي نفق ومجسرات الكرامة ومجسرات تقاطع الملعب وحث الشركات على الإسراع في انجاز المشاريع لافتا بانة تم مناقشة إكمال مشروع تبليط وتطوير شوارع أحياء الزهراء والبتول في قضاء علي الغربي ومشروع تحديث التصاميم الأساسية للمؤسسات البلدية ومواضيع أخرى .

وأوضح البيان أن دواي ناقش مع وزير الموارد المائية حسم موضوع تعبيرة الخط الناقل لمشروع ماء العمارة الموحد ،منوها الى انه تم حسم هذا الموضوع والاتفاق على إعطاء مدة محددة إلى الشركة لغرض إكمال تعبيرة النهر من تاريخ الموافقة لغرض إكمال الربط وتشغيل المشروع.

وطالب دواي الوزارة بزيادة حصة المحافظة من المياه لمعالجة الشحة في الأقضية والنواحي وتزويد المحافظة بحصتها من الغراف عبر قناة السابلة لتزويد ناحية سيد أحمد الرفاعي بالمياه، واكد استحصال الموافقة على تقليل أيام المراشنة للقاطع الشمالي لمعالجة جزء من معاناة المواطنين فيما يخص تجهيزهم بالطاقة الكهربائية.

وفيما يخص قطاع النفط التقى دواي بوكيل وزارة النفط، ومدير عام الدائرة الفنية، والنائب الثاني لشركة النفط الوطنية وناقش معهم عددا من المواضيع المهمة واهمها موضوع أزمة الوقود والمشتقات النفطية والتأكيد لهم على ضرورة تجهيز الوقود والوقوف على أسباب الأزمة ومعالجتها بالسرعة الممكنة .