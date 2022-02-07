دواي : العشائر تمتلك اسلحة قد تفوق الأجهزة الامنية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ارجعت حكومة ميسان تدهور الوضع الأمني وتفاقم ازمة النزاعات العشائرية الى وجود سلاح منفلت لدى بعض ابناء العشائر يفوق اسلحة الاجهزة الامنية المتواجدة في المحافظة، محملا الحكومة المركزية مسؤولية عدم نزع السلاح من تلك الجماعات الخارجة عن القانون.

وقال المحافظ علي دواي”بن المحافظة طرحت حلولا لمشكلة النزاعات والسلاح غير المرخص واشرنا لذلك للحكومة الاتحادية وطالبنا بحصر السلاح بيد الدولة ”

وأكد ان لدى ابناء العشائر اسلحة وذخيرة قد تفوق اسلحة الاجهزة الامنية وهذه مسؤولية الحكومة المركزية بتنفيذ مهامها لبسط الامن في المحافظة.