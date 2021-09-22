دواء يسبب لك الاغماء في حال تناوله بطريقة خاطئة

المستقلة /- لا يخفى على أحد الفوائد العظيمة لفيتامين “د” على صحة الإنسان، ورغم ذلك فقد حذّر أخصائي التغذية ويتني كراوتش، من أن تناول مكملات الفيتامين دون مجموعة مهمة من الأطعمة قد لا يأتيك بنفس النتائج.

وأوضح أنه من المحتمل ألا يتمكن جسم الإنسان من امتصاص الفوائد الهائلة لفيتامين د بشكل كامل إذا لم يكن مقترناً بتلك المكملات.

إلى ذلك، نصح كراوتش بأن تكون الدهون التي نستهلكها جنبا إلى جنب مع فيتامين “د” مفيدة، معددا قسما منها مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو وزيت الكتان كأمثلة على الدهون الصحية.

أما عن كمية الدهون التي نحتاجها مع فيتامين “د” فقد اقترحت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2013 أن الأطعمة التي تحتوي على حوالي 10 غرامات من الدهون قد تدعم الامتصاص المثالي لهذا النوع