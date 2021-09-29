دواء تتناوله المرآة الحامل يؤثر على ذكاء جنينها تجنبيه

المستقلة /- الكثير من النساء الحوامل في الشهور الأولى تلجأ لتناول المغذيات والمقويات التي تحتوي على البروتينات المفيدة للجنين وصحتها طيلة فترة الحمل.

وبتناول الباراسيتامول بشكل شائع لتسكين الآلام من قبل أكثر من نصف النساء الحوامل في جميع أنحاء العالم لتخفيف الألم وتقليل الحمى أيضاً، لكن لهذه المادة المسكنة مخاطر لا تحمد عقباها.

فقد حذر خبراء مؤخراً من هذا المسكن، لافتين إلى أن على النساء تجنب تناوله أثناء الحمل كلما أمكن ذلك، لأنه يزيد من خطر إصابة الطفل بمشاكل صحية في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك مشاكل في مستوى الذكاء والنطق.

وأفاد مقال نشر على موقع Nature Reviews Endocrinology بأن الضرر المحتمل الناتج من عدم تقييد استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل الآن كبير جداً.

الجدير بالذكر ان الباراسيتامول هو مسكن وخافض للحرارة واسع الاستخدام. مُستخلص من القطران، وهو المُستقلَب النشط للفيناسيتين.