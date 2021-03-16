دهس شخصين بمشاجرة جماعية في السعودية

المستقلة /- ألقت شرطة منطقة جازان القبض على (11) مواطنًا إثر مشاجرة جماعية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم، وعددهم (11) مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

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