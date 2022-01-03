دنيا سمير غانم تحتفل بيوم ميلادها في الحرم المكي مع شقيقتها إيمي

المستقلة/- ظهرت النجمة دنيا سمير غانم برفقة شقيقتها إيمي سمير غانم وهما تؤديان مناسك العمرة في السعودية، وذلك بعد فترة طويلة من الحداد على وفاة والديها الراحلين النجم سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز.

وتَزَامَن تواجد دنيا سمير غانم لأداء مَنَاسِك العمرة مع يوم ميلادها الـ37، والذي احتفلت به مع شقيقتها إيمي لأول مرة في غياب والديها الراحلين.

ونشرت دنيا صورة تجمعها مع شقيقتها إيمي، من داخل المسجد الحرام، وذلك عبر خاصية القصص المصورة (ستوري انستغرام) على حسابها الرسمي على انستغرام، حيث شَكَرَت من خلالها جمهورها الذي عَايَدها.

وعلقت على صورتها بالحرم المكي مع شقيقتها إيمي في رسالة للجمهور، قالت بها: «شكراً لِكل النعم اللي على شكل جمهور اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي، أنا بشكركم من كل قلبي».

وأضافت دنيا: «النهاردة يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا».

وتابعت: «ربنا يخليكوا لينا ويحفظكوا، وبتمنالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب».

كما حرص زَوجها الإعلامي رامي رضوان، على الاحتفال بيوم ميلاد زَوجَته دنيا سمير غانم، ونشر صورة تجمعه بدنيا عبر حسابه على «إنستغرام»، وعَلّق قائلاً: «أسعد عيد ميلاد حبيبتي، أنا محظوظ لوجودك في حياتي».

ويتواجد الفنان حسن الرداد أيضاً في الرياض لعرض مسرحيته الجديدة في نص الليل مع عدد من النجوم، منهم غادة عادل، وريم مصطفى، وسليمان عيد، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.