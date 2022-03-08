دموع تحسين تستعد لطرح ” ايباه ” من انتاج طيبة الانباري

المستقلة/- تستعد الفنانة دموع تحسين لطرح عمل جديد اليوم بعنوان (ايباه ) بعد سلسلة مو النجاحات والاعمال المميزة.

ويشترك في العمل الجديد الشاعر فراس الحبيب، والملحن احمد حداد، والموزع حيدر كَيتارا ،مكس وماستر جاسم محمد، ايقاع سمير قطان، كمان كمان محمود سرور، والاشراف العام طيبة الانباري

و كان المرجح ان يتم تصوير هذا العمل على طريقة الفيديو كليب حسب ما قالته المنتجة طيبة الانباري ، ولكن بسبب أسباب خاصة حالت دون تصويره سيتم طرحه على شكل صور متحركة .

يذكر أن الانباري تعاونت بإعمال كثيرة مع النجمة العراقية دموع تحسين التي نالت نسب مشاهده عاليه في جميع مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها ، بعدبعد ، ها يعني هاهيه ، لوبدالي ، الهوى الهاب ، مشكلة، والكثير من الاعمال .

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