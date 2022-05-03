“دلّع واتدلّع”.. مفاجأة حسين الجسمي في ثاني أيام العيد

المستقلة- جدد الفنان الإماراتي حسين الجسمي نجاحه المستمر مع الأغنية المصرية، من خلال طرح عمل جديد من ألحانه يحمل عنوان “دلّع واتدلّع”، والذي يبث من خلالها روح المحبة والفرحة، بموسيقى تحمل كل معاني الإبداع والعناصر الناجحة، وبكلمات توصف مشاعر المحبة وأسلوب الفرحة بأسلوب جديد ومختلف.

تعاون الجسمي في الاغنية الجديدة مع “شركاء النجاح” كما يصفهم دائماً، الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي “توما” الذي قام بعملية التوزيع والمكساج والماستر.

وتقول كلمات أغنية “دلّع واتدلّع” في مقدمتها:

هات .. هات إيدى ف إيدك هات

شايله الدنيا مُفاجأت

بتبان لنا م البدايات

ليك … قلبى إتسلم تسليم

من غير ولا سين ولا جيم

وضربلك 100 تعظيم

دلع وإتدلع عيش

قول للأيام بشويش

فى اتنين بيحبّوا جديد

على مهلِك وماتجريش

أصل القلب ومايريد

فى حاجات فيها مانفتيش

أيوه القلب ومايريد

واجمل م الفرح مفيش..

و طرحت أغنية “دلّع واتدلّع” بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube ، بفيديو جميل خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة المختلفة.