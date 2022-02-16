دلير : مشكلة الرواتب لاترتبط بالخلاف القائم بين السليمانية واربيل

المستقلة /-اكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، ان ازمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان لاترتبط بطبيعة الخلاف مابين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، لافتة الى ان دفع الرواتب يعتمد على ماتدفعه الحكومة الاتحادية للإقليم ضمن الموازنة.

وقالت شيخ دلير في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “مشكلة الرواتب في السليمانية لاترتبط بالخلاف القائم بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، لان الإقليم يعاني منذ فترة ليست بالقليلة من مشاكل اقتصادية“.

وأضافت ان “الازمة طالت جميع رواتب الموظفين وليس محافظة بعينها، خصوصا ان هناك مشكلة بجميع الإيرادات في المحافظات وهو ما اثر سلباً على دفع الرواتب، فضلا عن ان الإيرادات النفطية والمستحصلة من المنافذ الحدودية، تلكأت الحكومة المركزية في دفعها للإقليم ضمن الموازنة“.

وبينت ان “صرف رواتب الموظفين في اللاقليم يعتمد على ماتحصل عليه حكومة الإقليم من مبالغ مدفوعة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث ان التأخر في الدفع يلقي بظلاله على الموظفين في الإقليم”.

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