دلير : مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء سيمضي دون النظر لاي اعتراض

المستقلة /- اكدت عضو مجلس النواب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير ان مرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء سيمضي دون النظر لاي اعتراض.

وقالت شيخ دلير في تصريح صحفي تابعته المستقلة،ان الاطار التنسيقي مصر على مرشحه ولن يستطيع الاخرون ثنيه عن ذلك في ظل الاوضاع السياسية الحالية.

واضافت شيخ دلير، ان تحالف السيادة والحزب الديمقراطي يريدان تشكيل حكومة والمشاركة فيها وعليهما تقبل اي قرار من الاطار التنسيقي.

وكشف الاطار التنسيقي امس عن وصوله الى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية ، مؤكدا تمسكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

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