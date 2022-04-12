دعوى قضائية ضد مسلسل الكبير أوي ..وهذا هو السبب

المستقلة /- أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن تقدم الدكتورة كوثر محمود محمود النقيب العام للتمريض، بدعوى قضائية.

وذلك ضد مسلسل “​الكبير أوي ” بسبب مشهد اعتبرته إهانة للممرضة المصرية.

وقالت النقيب العام للتمريض، إنها فوجئت بإساءات ضد الممرضات لفظاً وفعلاً.

بالإضافة لعبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية.

وتابعت: مشهد ليلة زفاف الكبير، أوضح أن الزوجة لابد أن ترتدي زي الممرضة كي تثير غريزته وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية.

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