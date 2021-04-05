دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية العراقية

المستقلة/- قرر عدد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العراقية، اللجوء للقضاء لحسم عدم ازدواجية المناصب، بعد انتهاء انتخابات المكتب التنفيذي.

وتقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بشكوى للقضاء لحسم قضية ازدواجية المناصب، التي تعد ممنوعة في قانون الاتحاد الجديد، معتبرين أن بقاء أعضاء المكتب التنفيذي في مواقعهم بالاتحادات، يعد “خرقا قانونيا لا بد من التدخل لإيقافه”.

واصطدمت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، أمام ممثلي الاتحاد الدولي، بضرورة المصادقة على عدم ازدواجية المناصب، وذلك بعدما أقر اتحاد الكرة القانون الجديد.

ويرى المعترضون أن على بقية الاتحادات الالتزام بعدم الازدواجية، والامتثال لقانون الاتحادات الرياضية.

واعترض مقدمو الشكوى على مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية لنيل الموافقة على الجمع بين منصبين، وهو يعد تنصلا من الاتفاقات، وانقلابا واضحا على القوانين المحلية، وسيقابل بشكوى رسمية للقضاء العراقي، للبت في هذا الخرق.

 

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