دعوة رحلة مجانية الى سطح القمر

المستقلة/_ سرى جياد/ دعا الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ثمانية اشخاص من الجمهور للانضمام اليه في رحلة إلى القمر على متن رحلة شركة سبيس اكس التابعة لايلون ماسك.

وقال مايزاوافي مقطع فيديو عبر تويتر

ا”ريد ان ينضم اشخاص من جميع الخلفيات ”

واضاف انه سيدفع ثمن الرحلة بالكامل لذلك كل من سيرافقه على متن المركبة سيقوم بالرحلة مجانا.

من المقرر ان تنطلق الرحلة ،التي تحمل اسم (عزيزي القمر )في عام 2023.

يذكر انه يجب توافر شرطين في مقدمي الطلبات :يجب عليهم إحراز تقدم في اي نشاط يقومون به من اجل مساعدة الأشخاص الآخرين والمجتمع الاكبر بطريقة ما،وان يكونوا على اتم الاستعداد لدعم افراد الطاقم الاخرين الذين يشاركونهم نفس التطلعات.